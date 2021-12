Covid: Boccia, ‘Pd è per proroga stato emergenza’ (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic (Adnkronos) – “Il Pd è per la proroga dello stato di emergenza sanitaria. Siamo in piena emergenza, speriamo non ci siano leader politici di destra o ministri con questo dubbio. Prima il governo la vara la proroga dell’emergenza sanitaria e prima diamo tranquillità. Entro fine ano deve arrivare”. Lo ha detto Francesco Boccia a radio Immagina. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic (Adnkronos) – “Il Pd è per ladellodi emergenza sanitaria. Siamo in piena emergenza, speriamo non ci siano leader politici di destra o ministri con questo dubbio. Prima il governo la vara ladell’emergenza sanitaria e prima diamo tranquillità. Entro fine ano deve arrivare”. Lo ha detto Francescoa radio Immagina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Boccia Dissesto Vibo, Limardo: 'Basta falsità, stiamo mettendo ordine nei conti' (VIDEO) ...incorsa la Corte ' e per questo si farà ricorso alle Sezioni Riunite contro la delibera che boccia ... infine, è stata anche la mancata riscossione delle tasse , non solo a causa del Covid. Anche su ...

La Consulta boccia il piano di rientro del deficit: emergenza sui conti della Regione L'AQUILA. Duro colpo per le casse della Regione e per l'iter d'uscita dalla crisi economico - finanziaria provocata dal Covid. La Corte costituzionale ha bocciato il piano di rientro del deficit. In particolare, come si legge nella Consulta, ha dichiarato illegittime la legge regionale del 5 febbraio 2018, n. 7 (...

Il senato Usa 'boccia' Biden sull'obbligo del vaccino per i dipendenti delle grandi aziende “L’assurda richiesta di vaccinazione del presidente Biden è un abuso di potere“, ha tuonato il leader della maggioranza repubblicana, Mitch McConnell. – In Usa, il Senato ha bocciato l’obbligo vaccina ...

