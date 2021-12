Covid | Ascierto | “Non ne usciamo senza un piano di vaccinazione mondiale”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“un programma dinon ne usciremo perché il virus circola e se circola crea varianti. È necessario uno sforzo internazionale per poter vaccinare tutti”. Lo ha detto Paolo, oncologo dell’Istituto tumori di Napoli Pascale, a cui si deve la scoperta degli effetti del Tocilizumab nella ‘cura’ del, in occasione del Premio ‘Arte Mediterranea’ di cui è stato insignito per il suo impegno contro il. “La storia ci insegna che dalle pandemie si esce – ha aggiunto – e dunque speriamo di uscire presto. I vaccini ci hanno dato tanto e sono un successo della ricerca ed è per questo che bisogna investire in ricerca”. Dal’invito a tutti a vaccinarsi. “I No Vax – ha affermato ...