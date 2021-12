Covid, ancora in crescita incidenza e ricoveri. Cinque regioni rischiano a Natale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Rispetto al monitoraggio della scorsa settimana, quello rilasciato oggi dall'Istituto superiore di sanità registra un lieve calo dell'indice di trasmissibilità Rt (calcolato sui casi sintomatici), che passa dall'1,20 all'1,18. Ma al contempo evidenzia un peggioramento della situazione per quel che riguarda l'incidenza dei contagi: nell'intervallo tra il 26 novembre e il 2 dicembre era stata di 155 casi ogni 100mila abitanti, mentre oggi si attesta a 176 casi sempre su 100mila abitanti. Un dato che riflette l'avanzamento del quadro epidemiologico a livello nazionale, sebbene ci siano delle differenze tra le diverse regioni. Analizzando l'occupazione di reparti ordinari e di terapia intensiva, infatti, il monitoraggio della cabina di regia osserva come "20 regioni o province autonome risultano classificate a rischio moderato. ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Rispetto al monitoraggio della scorsa settimana, quello rilasciato oggi dall'Istituto superiore di sanità registra un lieve calo dell'indice di trasmissibilità Rt (calcolato sui casi sintomatici), che passa dall'1,20 all'1,18. Ma al contempo evidenzia un peggioramento della situazione per quel che riguarda l'dei contagi: nell'intervallo tra il 26 novembre e il 2 dicembre era stata di 155 casi ogni 100mila abitanti, mentre oggi si attesta a 176 casi sempre su 100mila abitanti. Un dato che riflette l'avanzamento del quadro epidemiologico a livello nazionale, sebbene ci siano delle differenze tra le diverse. Analizzando l'occupazione di reparti ordinari e di terapia intensiva, infatti, il monitoraggio della cabina di regia osserva come "20o province autonome risultano classificate a rischio moderato. ...

