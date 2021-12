Covid, 6 milioni di italiani senza alcuna copertura. Ma ce ne sono anche 100mila positivi con green pass (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ci sono ancora molti cittadini non vaccinati neppure con una dose , e ci sono quelli che, pur essendo vaccinati, hanno contratto il Covid e sono in possesso del green pass. Sarebbero infatti oltre 6 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ciancora molti cittadini non vaccinati neppure con una dose , e ciquelli che, pur essendo vaccinati, hanno contratto ilin possesso del. Sarebbero infatti oltre 6 ...

Avvenire_Nei : Rapporto @CaritasItaliana Quei 22 conflitti che provocano 82 milioni di sfollati invisibili - HuffPostItalia : Walter Ricciardi: 'Ogni mese spendiamo 50 milioni di euro per curare i No Vax' (VIDEO) - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono oltre 6 milioni gli italiani che non hanno alcuna copertura contro il Covid: emerge dal report del go… - VLagonigro : RT @Avvenire_Nei: Rapporto @CaritasItaliana Quei 22 conflitti che provocano 82 milioni di sfollati invisibili - gioggsan : All'attuale tasso di vaccinazione, il Burundi impiegherà 1193 anni per immunizzare il 70% della popolazione. In qua… -