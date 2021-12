Covid | 20 497 nuovi casi e 118 decessi in 24 ore

(Di venerdì 10 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sfondano il numero di 20 mila idi-19 rilevati dal ministero della Salute, esattamente 20.497. Numeri in crescita rispetto ai 12.527 del 9 dicembre, anche grazie a molti più tamponi processati, 716.287. Il tasso di positività è al 2,86%. Superano 100 i, per la precisione i morti registrati oggi sono 118 (+39).I guariti sono 11.777. Anche il 10 dicembre si registra l'incremento degli attualmente positivi, con un aumento di 8.595, facendo segnare un numero complessivo pari a 263.148. Tra i dati in salita quello dei ricoveri nei reparti ordinari, dove ci sono attualmente 6.483 degenti (+150); lieve l'incremento delle terapie intensive, 816 (+5), con 76ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 255.849 persone. Per quanto riguarda l'impatto sulle regioni ...

CREMONA - Con 161.186 tamponi effettuati è di 3.474 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia - 96 in provincia di Cremona - con un tasso di positività in calo al 2,1% (ieri 2,9%).