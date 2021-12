“Cotto e Mangiato”: tortini soffici con cuore di mela (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di Cotto e Mangiato, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato un dolcetto goloso, perfetto per la colazione o la merenda. Ecco i tortini soffici con cuore di mela. Cotti e mangiati! Ingredienti 2-3 mele renette grandi, 2 cucchiai di zucchero di canna, mezzo cucchiaio di cannella 180 g zucchero, 2 uova, scorza di limone, 60 g olio di semi, 25 ml yogurt bianco, 200 g farina 00, 40 g fecola di patate, 1 bustina di lievito per dolci Procedimento Peliamo e priviamo del torsolo le mele. Le tagliamo a dadini piccoli e le mettiamo in padella con lo zucchero di canna e la cannella. Le lasciamo cuocere fino ad ammorbidirsi ed asciugarsi. Prepariamo l’impasto: con le fruste, lavoriamo le uova intere con lo zucchero e la scorza ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato un dolcetto goloso, perfetto per la colazione o la merenda. Ecco icondi. Cotti e mangiati! Ingredienti 2-3 mele renette grandi, 2 cucchiai di zucchero di canna, mezzo cucchiaio di cannella 180 g zucchero, 2 uova, scorza di limone, 60 g olio di semi, 25 ml yogurt bianco, 200 g farina 00, 40 g fecola di patate, 1 bustina di lievito per dolci Procedimento Peliamo e priviamo del torsolo le mele. Le tagliamo a dadini piccoli e le mettiamo in padella con lo zucchero di canna e la cannella. Le lasciamo cuocere fino ad ammorbidirsi ed asciugarsi. Prepariamo l’impasto: con le fruste, lavoriamo le uova intere con lo zucchero e la scorza ...

