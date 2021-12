Cosa succede nel mondo se gli USA smettono di abortire

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 10 dicembre 2021) La corte suprema si appresta ad udire l’udienza nel caso Dobbs v. Jackson’s Women Health Organization dal cui esito dipende l’integrità dell’accesso all’aborto come diritto costituzionale. Dal 1973 il diritto di accedere alla pratica abortiva è garantito dalla sentenza Roe v. Wade, che ha permesso di dimostrare come le leggi che vietavano l’aborto fossero una violazione al diritto alla privacy. Secondo quanto prescritto dalla sentenza il limite abortivo viene stabilito in base al limite temporale oltre cui il feto potrebbe sopravvivere al di fuori dell’utero, che quindi può consentire pratiche abortive fino al settimo mese di gestazione. Il diritto all’aborto, però, è uno degli snodi di consenso politico più sentiti negli Stati Uniti, al punto di essere uno degli argomenti sempre presenti nelle campagne elettorali. La sentenza, quindi, potrebbe essere emessa con l’intento di ...