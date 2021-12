Cosa si regala per Natale alla Regina? Non lo indovineresti mai! (Di venerdì 10 dicembre 2021) I regali di Natale per la Regina Elisabetta sono preziosissimi? Impegnativi? Super costosi? Assolutamente no! Nella Famiglia Reale inglese le regole del protocollo sono apparentemente infinite: ogni comportamento dei membri della famiglia Reale è sottoposto a un rigido controllo. Ci sono però alcune (meritatissime) eccezioni, e il Natale è una di queste. Nel corso delle L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 10 dicembre 2021) I regali diper laElisabetta sono preziosissimi? Impegnativi? Super costosi? Assolutamente no! Nella Famiglia Reale inglese le regole del protocollo sono apparentemente infinite: ogni comportamento dei membri della famiglia Reale è sottoposto a un rigido controllo. Ci sono però alcune (meritatissime) eccezioni, e ilè una di queste. Nel corso delle L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Domenic00891752 : @mamabuange cara nessuno ci regala nulla se vuoi una cosa prendila , lotta e non ti arrendere mai , credi in te stessa , buona fortuna ?????? - illicitpeace13 : amici cosa si regala a un fan di naruto - thesevhighwalls : @louisloves_28 i miei amici dei libri e spero anche dai miei genitori. mia zia di solito mi regala qualche braccial… - zerolatencyit : Regala un’esperienza unica! ?? ?? Con i nostri gift voucher quest’anno lascerai tutti senza parole! ?? Come funziona… - VulcanoPaola : RT @FAO4Members: Cosa puoi fare per rendere la tua città più sostenibile? Scoprilo con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile #SDGs che pe… -