Cosa cambia tra zona bianca e zona gialla (Di venerdì 10 dicembre 2021) La sola differenza è l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto: tutte le altre sono venute meno con l'entrata in vigore del Green Pass rafforzato Leggi su ilpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) La sola differenza è l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto: tutte le altre sono venute meno con l'entrata in vigore del Green Pass rafforzato

Advertising

Corriere : Stato di emergenza, ipotesi di proroga fino ad aprile 2022. Che cosa cambia per lavoro ... - lucfontana : Super green pass, che cosa cambia da oggi (via @Corriere) - NicolaPorro : Ci sono novità sul #greenpass a lavoro ma per il Garante della privacy qualcosa non torna???? - Mucidda__Mao : RT @sweets0vl: @speroscherzi_ Da donna mi mette una tristezza addosso vedere questa petizione, ma la cosa peggiore è che farei uso di quest… - ilpost : Cosa cambia tra zona bianca e zona gialla -