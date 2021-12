Cosa cambia per rider e autisti con le nuove leggi europee (Di venerdì 10 dicembre 2021) Stessi diritti per tutti i lavoratori. Potrebbe essere questa la chiave di lettura per decifrare i piani dell’Unione europea per regolamentare piattaforme digitali, come Uber e Deliveroo. D’altronde, “le persone sono il cuore di questo modello di business”, ha sottolineato il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis. “Meritano la stessa protezione e le stesse condizioni di qualsiasi altro lavoratore”. Alle parole del vice di Ursula von der Leyen, sono seguite quelle del commissario per il Lavoro, Nicolas Schmit, che ha voluto rassicurare su come nessuno stia tentando di affossare le grandi aziende. Piuttosto, la volontà è inserirle all’interno di una regolamentazione ad oggi grande assente. E continuerà ad esserlo ancora per un po’, dati i tempi di adozione previsti. Bisognerà aspettare il parere del Parlamento, poi quello del Consiglio e infine attendere il ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 dicembre 2021) Stessi diritti per tutti i lavoratori. Potrebbe essere questa la chiave di lettura per decifrare i piani dell’Unione europea per regolamentare piattaforme digitali, come Uber e Deliveroo. D’altronde, “le persone sono il cuore di questo modello di business”, ha sottolineato il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis. “Meritano la stessa protezione e le stesse condizioni di qualsiasi altro lavoratore”. Alle parole del vice di Ursula von der Leyen, sono seguite quelle del commissario per il Lavoro, Nicolas Schmit, che ha voluto rassicurare su come nessuno stia tentando di affossare le grandi aziende. Piuttosto, la volontà è inserirle all’interno di una regolamentazione ad oggi grande assente. E continuerà ad esserlo ancora per un po’, dati i tempi di adozione previsti. Bisognerà aspettare il parere del Parlamento, poi quello del Consiglio e infine attendere il ...

Advertising

Corriere : Stato di emergenza, ipotesi di proroga fino ad aprile 2022. Che cosa cambia per lavoro ... - lucfontana : Super green pass, che cosa cambia da oggi (via @Corriere) - NicolaPorro : Ci sono novità sul #greenpass a lavoro ma per il Garante della privacy qualcosa non torna???? - bizcommunityit : Stato di emergenza, ipotesi proroga ad aprile 2022. Cosa cambia per lavoro e viaggi - VanyCossu2 : La stessa cosa che ha detto a Nicola casualmente! 'con Nicola c'è attrazione' 'con Biagio c'è attrazione' mah è tut… -