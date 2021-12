Coronavirus Sicilia, bollettino 10 dicembre 2021: 1.143 contagi, ricoveri in aumento (Di venerdì 10 dicembre 2021) I dati legati all'emergenza epidemiologica da Coronavirus in Sicilia, con il bollettino aggiornato a venerdì 10 dicembre 2021 Leggi su mediagol (Di venerdì 10 dicembre 2021) I dati legati all'emergenza epidemiologica dain, con ilaggiornato a venerdì 10

Advertising

Mediagol : Coronavirus Sicilia, bollettino 10 dicembre 2021: 1.143 contagi, ricoveri in aumento - PalermoToday : Covid, la Sicilia sfonda il muro dei mille nuovi casi e aumentano ancora i ricoveri - sanitainsicilia : Coronavirus: 1143 nuovi positivi in Sicilia, 6 i decessi - ag_notizie : Covid, la Sicilia sfonda il muro dei mille nuovi casi (73 nell'Agrigentino) e aumentano ancora i ricoveri… - Tele_Nicosia : Coronavirus. In Sicilia il 10 dicembre nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 1.143, in provincia di Enna 36, i d… -