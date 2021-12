Coronavirus, oltre 20 mila contagi e 118 morti in un giorno: aumentano i ricoveri, tasso di positività in calo al 2,9% (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il bollettino del 10 dicembre 2021 Sono morte 118 persone a causa del Coronavirus, in Italia, nelle ultime 24 ore. Ieri, nel bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute, il dato segnava la cifra di 79 vittime. Complessivamente, da quando è scoppiata la pandemia, i decessi legati all’infezione sono stati 134.669. I casi di positività riscontrati nell’ultima rilevazione, poi, ammontano a 20.497. Il giorno precedente, i contagi erano stati 12.527. In totale, 5.185.270 cittadini hanno contratto la Covid-19 da febbraio 2020 ad oggi. La situazione negli ospedali Delle 263.148 persone con un’infezione attiva, 6.483 sono ricoverate nelle aree mediche dedicate ai pazienti Covid (ieri il dato segnava 6.333 ricoveri). In terapia intensiva, invece, si trovano 816 cittadini (ieri ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il bollettino del 10 dicembre 2021 Sono morte 118 persone a causa del, in Italia, nelle ultime 24 ore. Ieri, nel bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute, il dato segnava la cifra di 79 vittime. Complessivamente, da quando è scoppiata la pandemia, i decessi legati all’infezione sono stati 134.669. I casi diriscontrati nell’ultima rilevazione, poi, ammontano a 20.497. Ilprecedente, ierano stati 12.527. In totale, 5.185.270 cittadini hanno contratto la Covid-19 da febbraio 2020 ad oggi. La situazione negli ospedali Delle 263.148 persone con un’infezione attiva, 6.483 sono ricoverate nelle aree mediche dedicate ai pazienti Covid (ieri il dato segnava 6.333). In terapia intensiva, invece, si trovano 816 cittadini (ieri ...

ModernoAlex : E siamo tornati a oltre 20 mila casi giornalieri e 118 morti. Non so più cosa pensare. Coronavirus Italia, il boll… - Nutizieri : Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 11 dicembre: 1.661 contagi e 14 morti, Ricoveri oltre quota mille… - mariodice76 : Oltre 20000 casi e 118 morti. Aumentano degenze e terapie intensive. Era forse questo il rischio calcolato? Ma non… - Lacasespoglia : Covid Italia, news di oggi: oltre 4000 contagi in Veneto, Calabria in zona gialla. Green Pass, verso revoca a posit… - 76687505Roberto : RT @muntzer_thomas: Sintomi lievissimi... sarà per questo che nell'ultimo mese ne sono finiti più di 4000 in ospedale e oltre 700 sotto ter… -