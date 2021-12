Coronavirus, i dati – Superati i 20mila contagi in un giorno, tasso di positività scende al 2,9%. Altre 118 vittime (Di venerdì 10 dicembre 2021) I contagi giornalieri in Italia sfondano la quota dei 20mila, dopo che nelle ultime 24 ore si sono contati 20.497 nuovi positivi al Covid, secondo i dati forniti dall’ultimo bollettino del ministero della Salute. Un numero in netto aumento rispetto ai 12.527 di ieri, anche se va tenuto conto dell’alto numero di tamponi processati, più del doppio rispetto a quelli del giorno precedente: sono infatti 716.287 i test effettuati contro i 312.828 di ieri. Tanto che il tasso di positività è comunque in calo e passa dal 4% di ieri al 2,9% di oggi. Aumentano invece le vittime del Covid in un giorno, con 118 decessi contro i 79 di ieri. Ai numeri di oggi corrisponde anche un aumento dei ricoveri nei reparti Covid italiani. Lieve la crescita dei posti letto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Igiornalieri in Italia sfondano la quota dei, dopo che nelle ultime 24 ore si sono contati 20.497 nuovi positivi al Covid, secondo iforniti dall’ultimo bollettino del ministero della Salute. Un numero in netto aumento rispetto ai 12.527 di ieri, anche se va tenuto conto dell’alto numero di tamponi processati, più del doppio rispetto a quelli delprecedente: sono infatti 716.287 i test effettuati contro i 312.828 di ieri. Tanto che ildiè comunque in calo e passa dal 4% di ieri al 2,9% di oggi. Aumentano invece ledel Covid in un, con 118 decessi contro i 79 di ieri. Ai numeri di oggi corrisponde anche un aumento dei ricoveri nei reparti Covid italiani. Lieve la crescita dei posti letto ...

