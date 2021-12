Coronavirus Fiumicino: «Superata per la prima volta quota 400 positivi». L’appello: «Vaccinatevi» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Coronavirus Fiumicino, il Sindaco fa il punto della situazione. «Era da gennaio di quest’anno che non raggiungevamo tali livelli di contagio nel nostro territorio e mai da inizio pandemia avevamo superato la soglia dei 400 casi. In realtà sono anche di più: sono 419 i positivi nel Comune di Fiumicino, secondo i dati forniti dalla Asl Rm 3. Un dato veramente allarmante, soprattutto perché in continua crescita. Le donne contagiate sono 212, gli uomini 207, l’età media è di 38 anni e il rapporto tra positivi e popolazione è di 0.51», dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. Coronavirus Fiumicino, L’appello del Sindaco alla vaccinazione «La maggioranza dei casi – aggiunge – riguarda sempre le località di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 dicembre 2021), il Sindaco fa il punto della situazione. «Era da gennaio di quest’anno che non raggiungevamo tali livelli di contagio nel nostro territorio e mai da inizio pandemia avevamo superato la soglia dei 400 casi. In realtà sono anche di più: sono 419 inel Comune di, secondo i dati forniti dalla Asl Rm 3. Un dato veramente allarmante, soprattutto perché in continua crescita. Le donne contagiate sono 212, gli uomini 207, l’età media è di 38 anni e il rapporto trae popolazione è di 0.51», dichiara il sindaco diEsterino Montino.del Sindaco alla vaccinazione «La maggioranza dei casi – aggiunge – riguarda sempre le località di ...

Advertising

CorriereCitta : Coronavirus Fiumicino: «Superata per la prima volta quota 400 positivi». L’appello: «Vaccinatevi» - oldo_bis : RT @Miti_Vigliero: Super green pass? Per salire in aereo basta il menù del ristorante Super Green pass, dove sono i controlli? Menù del ris… - arcanodavvero : RT @Miti_Vigliero: Super green pass? Per salire in aereo basta il menù del ristorante Super Green pass, dove sono i controlli? Menù del ris… - Miti_Vigliero : Super green pass? Per salire in aereo basta il menù del ristorante Super Green pass, dove sono i controlli? Menù de… -