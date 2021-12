Corona: “il Napoli per chi non è in malafede non è stato mai messo sotto da nessuno. vi dico una cosa sull’Atalanta” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il giornalista Dino Corona parla del Napoli e delle vicissitudini che la squadra di Spalletti sta attraversando in serie A. Dino Corona, giornalista ed opinionista ha pubblicato un lungo post sui propri canali social. Corona parla del Napoli e della scarsa considerazione che gli arbitri e le istituzioni calcistiche italiane hanno della squadra azzurra. Ho atteso un pochino prima di scrivere.Perché ci davano per morti , stanchi, piegati sulle gambe e con una difesa non più impenetrabile .Ma il Napoli per chi non è in malafede non è stato mai messo sotto da nessuno. I tre pareggi in campionato sono frutto di partite condizionate da episodi. Rigore negato controLa Roma , contro il Verona e punizione ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il giornalista Dinoparla dele delle vicissitudini che la squadra di Spalletti sta attraversando in serie A. Dino, giornalista ed opinionista ha pubblicato un lungo post sui propri canali social.parla dele della scarsa considerazione che gli arbitri e le istituzioni calcistiche italiane hanno della squadra azzurra. Ho atteso un pochino prima di scrivere.Perché ci davano per morti , stanchi, piegati sulle gambe e con una difesa non più impenetrabile .Ma ilper chi non è innon èmaida. I tre pareggi in campionato sono frutto di partite condizionate da episodi. Rigore negato controLa Roma , contro il Verona e punizione ...

napolipiucom : Corona: 'il Napoli per chi non è in malafede non è stato mai messo sotto da nessuno. vi dico una cosa sull'Atalanta… - ricsorrentino2 : Associazione Italiana Napoli Club Saverio Passaretti , il tecnico Dino Corona , il giornalista Francesco Marciano e… - ma_t68 : RT @AngeloCioe: ?? Uni contro gli Altri: Stefano Satta Flores in 'Processo per Direttissima', sit-com ambientata in I Classe di Treno diret… - GMAT68 : RT @AngeloCioe: ?? Uni contro gli Altri: Stefano Satta Flores in 'Processo per Direttissima', sit-com ambientata in I Classe di Treno diret… - AntonioCoimbr11 : RT @AngeloCioe: ?? Uni contro gli Altri: Stefano Satta Flores in 'Processo per Direttissima', sit-com ambientata in I Classe di Treno diret… -