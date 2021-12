Coppa del Mondo Slittino, Nations Cup: tutti gli azzurri qualificati (Di venerdì 10 dicembre 2021) Si è svolto il tradizionale appuntamento del venerdì di Coppa del Mondo di Slittino con la Nations Cup, che mette in palio la qualifica per le gare dei giorni successivi. Ad Altenberg, in Germania, è stata una giornata positiva per i nostri colori azzurri, con tutti gli atleti che sono riusciti a centrare l’obiettivo qualificazione. Partendo dalla gara femminile, ben quattro atlete azzurre nelle prime quindici posizioni: Sandra Robatscher, migliore azzurra di giornata, è arrivata quarta, Nina Zoggeler è arrivata sesta, e ancora, Marion Oberhofer con il dodicesimo tempo. La qualifica è stata vinta dalla tedesca Cheyenne Rosenthal (53?937), seguita dall’americana Emily Sweeney, +0.168 di distacco, e dalla lettone Elina Vitola (+0.328). Per quanto riguarda gli uomini invece, ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Si è svolto il tradizionale appuntamento del venerdì dideldicon laCup, che mette in palio la qualifica per le gare dei giorni successivi. Ad Altenberg, in Germania, è stata una giornata positiva per i nostri colori, congli atleti che sono riusciti a centrare l’obiettivo qualificazione. Partendo dalla gara femminile, ben quattro atlete azzurre nelle prime quindici posizioni: Sandra Robatscher, migliore azzurra di giornata, è arrivata quarta, Nina Zoggeler è arrivata sesta, e ancora, Marion Oberhofer con il dodicesimo tempo. La qualifica è stata vinta dalla tedesca Cheyenne Rosenthal (53?937), seguita dall’americana Emily Sweeney, +0.168 di distacco, e dalla lettone Elina Vitola (+0.328). Per quanto riguarda gli uomini invece, ...

Advertising

DiMarzio : #Napoli, le parole del ct del #Camerun su #Anguissa in vista della Coppa d'Africa - Eurosport_IT : F-E-N-O-M-E-N-A-L-E SOFIA GOGGIA ???????? La regina delle discese conquista la sesta vittoria consecutiva in Coppa del… - Eurosport_IT : STREPITOSA SOFIA GOGGIA, BIS A LAKE LOUISE! ?????? L'azzurra vola ancora sulla neve canadese, bissato il successo di… - sportface2016 : #CoppadelMondo #Slittino, #NationsCup: tutti gli azzurri qualificati - StampaCuneo : Accesso ai quarti di Coppa Italia: domenica a Cuneo la sfida decisiva per le ragazze del volley -