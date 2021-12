Coppa d’Africa | il CT del Camerun annuncia | importante notizia su Anguissa

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Toni Conceicao, ct delè intervenuto durante la diretta radiofonica in onda su Radio Marte. Di seguito quanto evidenziato: “Recupero di? Mi date una buonaperché non pensavo recuperasse per l’Empoli, pensavo avesse bisogno di un’altra settimana o di una decina di giorni per recuperare dalla sua lesione. Ottimasia per me che per il Napoli, che ritrova un giocatoreper la prossima gara. Ci siamo sentiti attraverso una videoconferenza per parlare di cose in generale per il, non abbiamo parlato delle sue condizioni ma lo chiamerò nei prossimi giorni per capire il suo stato fisico. Momento delicato e difficile per tutto il calcio mondiale, bisogna ragionare su tutti questi infortuni e su troppe partite. Questo porta a tanti ...