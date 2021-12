Convocati Udinese per la sfida al Milan | Becao torna a disposizione

Advertising

infoitsport : Udinese-Milan, i convocati di Cioffi: recuperato un titolare - infoitsport : Udinese-Milan, i convocati di Cioffi: torna Becao - gilnar76 : Convocati Udinese per il #Milan, torna Becao: la lista di Cioffi #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Convocati Udinese per il Milan, torna Becao: la lista di Cioffi - infoitsport : Udinese-Milan, i convocati di Cioffi: l’elenco completo / Serie A News -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Udinese

PORTIERI: Silvestri; Padelli; Carnelos. DIFENSORI: Perez; Zeegelaar; Molina; Nuytinck; Becao; De Maio; Soppy. CENTROCAMPISTI: Arslan; Makengo; Jajalo; Walace; Udogie; Samardzic. ......regolarmente nella lista deidi mister Cioffi. Si tratta di un rientro molto importante, trattandosi di un titolare della retroguardia friulana. Probabilmente partirà dall'inizio in...? Udinese-Milan - Sabato 11 dicembre ore 20.45, Dacia Arena ? Arbitra Francesco Fourneau, della sezione di Roma 1 ? Classifica: Udinese 16 punti, Milan.L’Udinese ha diramato in queste ore la lista dei convocati in vista del match di domani contro il Milan. Le scelte di Cioffi Ecco la lista dei convocati dell’Udinese in vista del match di domani contr ...