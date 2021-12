Convocati Salernitana, le scelte di Colantuono verso la Fiorentina (Di venerdì 10 dicembre 2021) Convocati Salernitana, le scelte di mister Stefano Colantuono in vista della sfida in programma domani contro la Fiorentina Vigilia di campionato per la Salernitana, impegnata domani nel difficile impegno con la Fiorentina. Mister Stefano Colantuono, intanto, ha svelato la lista dei Convocati granata. PORTIERI: Belec, Fiorillo, Guerrieri.DIFENSORI: Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Veseli.CENTROCAMPISTI: L.Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone.ATTACCANTI: Bonazzoli, Ribery, Simy, Vergani L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021), ledi mister Stefanoin vista della sfida in programma domani contro laVigilia di campionato per la, impegnata domani nel difficile impegno con la. Mister Stefano, intanto, ha svelato la lista deigranata. PORTIERI: Belec, Fiorillo, Guerrieri.DIFENSORI: Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Veseli.CENTROCAMPISTI: L.Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone.ATTACCANTI: Bonazzoli, Ribery, Simy, Vergani L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioPillole : Domani alle 15:00 si gioca #FiorentinaSalernitana, per la 17a giornata di #SerieA. Ecco i convocati di #Colantuono… - infoitsport : Salernitana, i convocati per il match contro la Fiorentina - Fiorentinanews : I convocati di #Colantuono in vista della gara contro la #Fiorentina. Sette gli assenti tra le fila della… - firenzeviola_it : SALERNITANA, Convocati: fuori in 7, tra cui due ex - SalernoSport24 : Fiorentina-Salernitana: i convocati per il match -