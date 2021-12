Convocati Fiorentina | Italiano lascia a casa tre giocatori per la Salernitana

Advertising

SalernoSport24 : ??? Ecco i convocati della #Fiorentina per la partita contro la #Salernitana. Out #Castrovilli e altri due giocatori… - CalcioNews24 : I convocati di #Italiano ?? - sportface2016 : #FiorentinaSalernitana, i 23 convocati di #Italiano: out #Castrovilli - Telespazio1 : Il tecnico ha vinto una sola partita, in casa del Venezia - marcodimaioSA : RT @OfficialUSS1919: ?? I convocati pe Fiorentina - Salernitana ?? #FiorentinaSalernitana #macteanimo -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Fiorentina

Sono partite veloci, in gioco, hanno battuto la, gol alla Roma, al Verona. Poi gioca ... non è giusto e quindi non farà parte dei. Da martedì, alla ripresa degli allenamenti, sarà ...PORTIERI - Terracciano Cerofolini, Rosati. DIFENSORI - Biraghi, Terzic, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Odriozola, Venuti. CENTROCAMPISTI - Amrabat, Duncan, Benassi, Maleh, ...Lucas Torreira ha già convinto tutti alla Fiorentina dopo la prima parte d'esperienza in viola. L'uruguaiano è arrivato in prestito con diritto di riscatto per 15 milioni di ...I 23 convocati di Vincenzo Italiano in vista di Fiorentina-Salernitana, incontro valevole per la diciassettesima giornata della Serie A 2021/2022. Out Castrovilli ...