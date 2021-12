Conte vuole lasciare Draghi premier. “Se va al Colle saltano gli equilibri. Berlusconi? Non lo votiamo” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Non voglio ragionare se Draghi va al Colle o rimane a palazzo Chigi… Chiaramente ognuno può avere le opinioni che ritiene, ma è evidente che ora il premier Mario Draghi è un elemento di equilibrio del sistema e del governo Italia, spostare Draghi” da Palazzo Chigi è una ”questione che va valutata in tutte le implicazioni e non è una cosa che non lascerebbe del tutto senza conseguenze”. Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Adnkronos Live. C’è un rischio di tenuta della maggioranza? ”Sicuramente Draghi -ha replicato l’ex premier- con il suo prestigio contribuisce a dare un equilibrio di governo alle forze politiche, attualmente. Quindi pensare che sia indolore uno spostamento del genere non credo sia ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Non voglio ragionare seva alo rimane a palazzo Chigi… Chiaramente ognuno può avere le opinioni che ritiene, ma è evidente che ora ilMarioè un elemento dio del sistema e del governo Italia, spostare” da Palazzo Chigi è una ”questione che va valutata in tutte le implicazioni e non è una cosa che non lascerebbe del tutto senza conseguenze”. Lo dice il leader del M5S Giuseppe, ospite di Adnkronos Live. C’è un rischio di tenuta della maggioranza? ”Sicuramente-ha replicato l’ex- con il suo prestigio contribuisce a dare uno di governo alle forze politiche, attualmente. Quindi pensare che sia indolore uno spostamento del genere non credo sia ...

