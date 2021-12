Conte racconta: “Ho ricevuto proposte di lavoro da multinazionali. Ho rifiutato per non mischiare affari e politica” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Quando ho terminato l’incarico da presidente del Consiglio, ho avuto proposte molto vantaggiose, in termini economici, di incarichi anche da parte di multinazionali“. A raccontarlo, intervistato dall’agenzia di stampa Adnkronos, nel corso di Aknkronos Live, l’ex capo del governo Pd-M5s, Giuseppe Conte. Che ha proseguito: “Avrei potuto accettare, perché in quel momento non avevo una prospettiva concreta (politica, ndr). Ma ho preferito declinare. Perché non ho voluto mischiare affari e politica o assumere incarichi che un domani avrebbero potuto far dubitare le persone rispetto alla mia imparzialità”. Video Adnkronos L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Quando ho terminato l’incarico da presidente del Consiglio, ho avutomolto vantaggiose, in termini economici, di incarichi anche da parte di“. Arlo, intervistato dall’agenzia di stampa Adnkronos, nel corso di Aknkronos Live, l’ex capo del governo Pd-M5s, Giuseppe. Che ha proseguito: “Avrei potuto accettare, perché in quel momento non avevo una prospettiva concreta (, ndr). Ma ho preferito declinare. Perché non ho volutoo assumere incarichi che un domani avrebbero potuto far dubitare le persone rispetto alla mia imparzialità”. Video Adnkronos L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

