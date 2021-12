Contagi oggi: i dati sul Covid-19 aggiornati al 10 dicembre (Di venerdì 10 dicembre 2021) La protezione Civile ha divulgato come di consueto il bollettino contenente i dati relativi al Covid-19. Il punto sui Contagi di oggi Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i Contagi di oggi sono stati 20.497 su 716.287 tamponi esaminati. Il bollettino di oggi riporta 118 vittime del virus. I nuovi ricoveri nelle terapie intensive salgono a +5, mentre quelli ordinari a +150. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 9.540. Il tasso di positività si presenta in live diminuzione rispetto all’ultimo monitoraggio, per questa settimana infatti si attesta intorno al 2,9% (-1,1%). Sono 100.629.050 le dosi di ... Leggi su zon (Di venerdì 10 dicembre 2021) La protezione Civile ha divulgato come di consueto il bollettino contenente irelativi al-19. Il punto suidiPubblicato il bollettino giornaliero contenente icirca l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore idisono stati 20.497 su 716.287 tamponi esaminati. Il bollettino diriporta 118 vittime del virus. I nuovi ricoveri nelle terapie intensive salgono a +5, mentre quelli ordinari a +150. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 9.540. Il tasso di positività si presenta in live diminuzione rispetto all’ultimo monitoraggio, per questa settimana infatti si attesta intorno al 2,9% (-1,1%). Sono 100.629.050 le dosi di ...

