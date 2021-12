Consiglio europeo, comunicazioni di Draghi alla Camera (Di venerdì 10 dicembre 2021) ROMA – In Aula, nella seduta di mercoledì 15 dicembre, si svolgeranno le comunicazioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi (foto), in vista della riunione del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre. Appuntamento a partire dalle ore 9. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 10 dicembre 2021) ROMA – In Aula, nella seduta di mercoledì 15 dicembre, si svolgeranno ledel Presidente del, Mario(foto), in vista della riunione deldel 16 e 17 dicembre. Appuntamento a partire dalle ore 9. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

ansaeuropa : Il Partito democratico europeo @PDE_EDP, partito fondatore del Gruppo @RenewEurope al @Europarl_IT ha ufficializzat… - AndreaOrlandosp : Una buona notizia per l’Europa e per l’Italia. Oggi il Consiglio dei ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali… - dovidovi20 : Chissà perché, ai giornalisti, per accedere al prossimo Consiglio Europeo , chiedono tampone o certificata guarigio… - deipresocratici : RT @Comunardo: Chissà perché, ai giornalisti, per accedere al prossimo Consiglio Europeo , chiedono tampone o certificata guarigione dal Co… - GabrieleFigini : RT @Comunardo: Chissà perché, ai giornalisti, per accedere al prossimo Consiglio Europeo , chiedono tampone o certificata guarigione dal Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio europeo Ue: Pd, interventi per efficientamento energetico immobili siano ragionevoli ... consapevoli che si trattera' comunque solo di una proposta normativa, la quale dovra' essere poi discussa e negoziata in ogni aspetto dagli Stati membri in Consiglio e dal Parlamento europeo'. com - ...

L'Ue punta ancora sul roaming Dopo che il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione europea, hanno raggiunto la quadra, i passaggi successivi prevedono che l'accordo prima venga sottoposto al Coreper, ovvero il consiglio dei ...

Ue: Draghi mercoledì 15 alla Camera in vista del Consiglio europeo Il Dubbio Sirolo, ok dal Consiglio comunale all'assestamento di bilancio: diversi progetti approvati A seguito dell’ultimo Consiglio Comunale del 29 novembre, in cui la maggioranza ha approvato all’unanimità l’assestamento di bilancio, partono nuovi lavori e attività a favore dei sirolesi, alcune del ...

Spagna: governo vara sgravi fiscali per attirare "nomadi digitali" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 dic - Il governo spagnolo ha annunciato sgravi fiscali e procedure piu' semplici per ottenere un visto al fine di attirare i "nomadi digitali", i dipendenti ...

... consapevoli che si trattera' comunque solo di una proposta normativa, la quale dovra' essere poi discussa e negoziata in ogni aspetto dagli Stati membri ine dal Parlamento'. com - ...Dopo che il Parlamentoe ildell'Unione europea, hanno raggiunto la quadra, i passaggi successivi prevedono che l'accordo prima venga sottoposto al Coreper, ovvero ildei ...A seguito dell’ultimo Consiglio Comunale del 29 novembre, in cui la maggioranza ha approvato all’unanimità l’assestamento di bilancio, partono nuovi lavori e attività a favore dei sirolesi, alcune del ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 dic - Il governo spagnolo ha annunciato sgravi fiscali e procedure piu' semplici per ottenere un visto al fine di attirare i "nomadi digitali", i dipendenti ...