Consigli Fantacalcio | tutti i ballottaggi della 17a giornata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 dicembre 2021) La 17aincombe e diversi sono inecessari per schierare un’ottima formazione al. Puntare alla vittoria e provare a mettere in campo un undici competitivo. Sono tanti però iin gioco tra le varie squadre in questo turno di Serie A e sarà importante capire chi sarà titolare. Ecco quindi diverse situazioni al limite e una guida per come sbrogliarli.: situazionePartiamo dall’Atalanta, dopo la cocente sconfitta contro il Villarreal, la squadra di Gasperini affronterà il Verona con un dubbio: Ilicic o Pessina? Più probabile l’impiego dello sloveno viste le varie rotazioni e l’assenza per squalifica di Ruslan Malinovskyi; il centrocampista azzurro, grande expartita, ...