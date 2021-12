Confindustria Salerno, lunedì 13 dicembre workshop sulla parità di genere (Di venerdì 10 dicembre 2021) lunedì, 13 dicembre alle ore 15,30, nella sede di Confindustria Salerno avrà luogo il workshop “Siamo Pari. La parità di genere si impara a scuola”, organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori e dal Comitato Femminile Plurale dell’associazione. “L’uguaglianza di genere – si legge in una nota – è un elemento cardine dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile che pone, tra i 17 obiettivi, quello di raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze. In particolare, l’obiettivo 5 mira a ottenere la parità di opportunità tra donne e uomini nello sviluppo economico e l’uguaglianza di diritti a tutti i livelli di partecipazione. Per far questo, è fondamentale che il tema della ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 dicembre 2021), 13alle ore 15,30, nella sede diavrà luogo il“Siamo Pari. Ladisi impara a scuola”, organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori e dal Comitato Femminile Plurale dell’associazione. “L’uguaglianza di– si legge in una nota – è un elemento cardine dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile che pone, tra i 17 obiettivi, quello di raggiungere l’uguaglianza die l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze. In particolare, l’obiettivo 5 mira a ottenere ladi opportunità tra donne e uomini nello sviluppo economico e l’uguaglianza di diritti a tutti i livelli di partecipazione. Per far questo, è fondamentale che il tema della ...

Advertising

UnoTvnews : AV, Annamaria Curcio di Confindustria Salerno: “Essenziale la presenza di una stazione nel Vallo di Diano”… - vito_salern : RT @GGI_SALERNO: Gruppo Giovani Imprenditori e Comitato Femminile Plurale di #Confindustria #Salerno hanno organizzato per il prossimo lune… - ONDANEWSweb : Alta Velocità nel Vallo di Diano. Annamaria Curcio (Confindustria Salerno):'Un'occasione unica' -… - ConfindustriaSa : Live l'evento dedicato al #FondoCresciAlSud: incontro per le PMI a #Salerno organizzato in collaborazione con… - Costozeroit : RT @GGI_SALERNO: Gruppo Giovani Imprenditori e Comitato Femminile Plurale di #Confindustria #Salerno hanno organizzato per il prossimo lune… -