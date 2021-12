Confindustria Salerno, Annamaria Curcio: Una stazione per la Tav nel Vallo di Diano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Una stazione dell’Alta Velocità nel Vallo Di Diano. A sottolinearne la necessità è Annamaria Curcio, coordinatrice del Raggruppamento imprese del Vallo di Diano di Confindustria Salerno. “Il Vallo di Diano è un territorio vivo, in continua evoluzione, caratterizzato da un’importante presenza di aziende manifatturiere, dei servizi e del turismo; ne sono testimonianza le numerose aree PIP presenti nei nostri Comuni, i tanti siti storici e artistici patrimoni dell’Unesco, così come una forte presenza del commercio e dei servizi – ha affermato Annamaria Curcio -. La nostra economia ha necessità di essere supportata dalla presenza di infrastrutture strategiche che ne ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 dicembre 2021) Unadell’Alta Velocità nelDi. A sottolinearne la necessità è, coordinatrice del Raggruppamento imprese deldidi. “Ildiè un territorio vivo, in continua evoluzione, caratterizzato da un’importante presenza di aziende manifatturiere, dei servizi e del turismo; ne sono testimonianza le numerose aree PIP presenti nei nostri Comuni, i tanti siti storici e artistici patrimoni dell’Unesco, così come una forte presenza del commercio e dei servizi – ha affermato-. La nostra economia ha necessità di essere supportata dalla presenza di infrastrutture strategiche che ne ...

