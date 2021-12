Conferenza stampa Italiano: «Possiamo crescere. Ribery il pericolo numero uno» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Le parole in Conferenza stampa di Vincenzo Italiano in vista della sfida di domani della Fiorentina contro la Salernitana Vincenzo Italiano ha parlato in Conferenza stampa questo pomeriggio per presentare la sfida contro la Salernitana di domani al Franchi. Le sue parole: SALERNITANA – «La posta in palio è alta e dobbiamo continuare a fare bene come fatto fino ad ora. A Bologna abbiamo fatto il nostro dovere per una vittoria che mancava da tempo in trasferta. Contro la Salernitana è una gara che va preparata come tutte le altre. Importante sarà l’approccio, ma quello per noi è sempre stato ottimo.» VLAHOVIC – «Deve continuare a giocare in questo modo. Adesso stiamo crescendo anche nel servirlo, è il capocannoniere e deve continuare così. Quando gli attaccanti lavorano in questo modo la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Le parole indi Vincenzoin vista della sfida di domani della Fiorentina contro la Salernitana Vincenzoha parlato inquesto pomeriggio per presentare la sfida contro la Salernitana di domani al Franchi. Le sue parole: SALERNITANA – «La posta in palio è alta e dobbiamo continuare a fare bene come fatto fino ad ora. A Bologna abbiamo fatto il nostro dovere per una vittoria che mancava da tempo in trasferta. Contro la Salernitana è una gara che va preparata come tutte le altre. Importante sarà l’approccio, ma quello per noi è sempre stato ottimo.» VLAHOVIC – «Deve continuare a giocare in questo modo. Adesso stiamo crescendo anche nel servirlo, è il capocannoniere e deve continuare così. Quando gli attaccanti lavorano in questo modo la ...

Advertising

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Seguitela LIVE su @JuventusTv ? - OfficialASRoma : ?? La conferenza stampa di José Mourinho e Bryan Cristante alla vigilia di #CSKARoma - BR_Sprecher : #DecisioneCF #CoronaInfoCH?Conferenza stampa del Consiglio federale?sul?coronavirus.?10.12.2021?alle ore 15.00 con… - Aliautonomie : “La povertà non è un crimine”: la conferenza stampa di Alleanza contro la povertà sulle modifiche al reddito di cit… - Habanerorange : RT @b_baolo: il Governo è al lavoro ADESSO per ammettere ufficialmente che: - Il GP non ferma i contagi - Il GP provoca più contagi - Il G… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Le nuove regole del Green Pass: tutte le novità! Novità sul Green Pass: la conferenza stampa del 24 novembre Ma andiamo oltre. Il 24 novembre in diretta e in Conferenza Stampa è stato annunciata la divisione in due del Certificato Verde: Green Pass ...

Le possibili scelte di Pisa - Lecce: una partita a scacchi tra i due allenatori Il tecnico D'Angelo in conferenza stampa ha smentito solo in parte il possibile infortunio di Lorenzo Lucca , una notizia che ieri è rimbalzata direttamente da Tmw, dicendo che il giocatore sarà ...

ROMA, CASO GIADA VITALE: CONFERENZA STAMPA A PALAZZO MADAMA Appia Polis Juventus, Massimiliano Allegri spiega perché non convocherà Arthur "Questa mattina Arthur è arrivato in ritardo all'allenamento e non verrà convocato - le dichiarazioni di Allegri -. Sono cose che capitano, non è un dramma, ma non è giusto arrivare in ritardo il gior ...

Sky - Milanello, nonostante l'influenza Pioli ha diretto regolarmente l'allenamento odierno La conferenza stampa prevista alle 14 in vista del match di domani in casa dell'Udinese è stata annullata a causa di una leggera influenza che ha colpito Stefano Pioli. Nonostante ...

Novità sul Green Pass: ladel 24 novembre Ma andiamo oltre. Il 24 novembre in diretta e inè stato annunciata la divisione in due del Certificato Verde: Green Pass ...Il tecnico D'Angelo inha smentito solo in parte il possibile infortunio di Lorenzo Lucca , una notizia che ieri è rimbalzata direttamente da Tmw, dicendo che il giocatore sarà ..."Questa mattina Arthur è arrivato in ritardo all'allenamento e non verrà convocato - le dichiarazioni di Allegri -. Sono cose che capitano, non è un dramma, ma non è giusto arrivare in ritardo il gior ...La conferenza stampa prevista alle 14 in vista del match di domani in casa dell'Udinese è stata annullata a causa di una leggera influenza che ha colpito Stefano Pioli. Nonostante ...