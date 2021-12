Conferenza stampa Allegri: «Venezia avversario complicato. Ecco come sta Dybala» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Conferenza stampa Allegri pre Venezia Juve: le dichiarazioni alla vigilia della sfida tra i veneti e la formazione bianconera (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus, reduce dalla vittoria col Malmoe e dal raggiungimento del primato nel gruppo H di Champions League, vuole inanellare la terza vittoria consecutiva in Serie A. Nel venerdì di vigilia della partita con il Venezia, il tecnico bianconero presenta il match in Conferenza stampa. Su Calcionews24 l’evento in diretta. PROSSIMO STEP DELLA JUVE – «Il prossimo step è la partita di domani. E’ una partita complicata perché il Venezia in casa ha segnato molto. E’ una squadra che gioca, spensierata, e viene da una sconfitta col Verona in cui avevano dominato. Cercheranno ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021)preJuve: le dichiarazioni alla vigilia della sfida tra i veneti e la formazione bianconera (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus, reduce dalla vittoria col Malmoe e dal raggiungimento del primato nel gruppo H di Champions League, vuole inanellare la terza vittoria consecutiva in Serie A. Nel venerdì di vigilia della partita con il, il tecnico bianconero presenta il match in. Su Calcionews24 l’evento in diretta. PROSSIMO STEP DELLA JUVE – «Il prossimo step è la partita di domani. E’ una partita complicata perché ilin casa ha segnato molto. E’ una squadra che gioca, spensierata, e viene da una sconfitta col Verona in cui avevano dominato. Cercheranno ...

