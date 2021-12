Conferenza stampa Allegri LIVE | le parole alla vigilia di Venezia-Juve

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 dicembre 2021)pre: le dichiarazionidella sfida tra i veneti e la formazione bianconera (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – Lantus, reduce dvittoria col Malmoe e dal raggiungimento del primato nel gruppo H di Champions League, vuole inanellare la terza vittoria consecutiva in Serie A. Avversario di giornata ilin un match per cui Massimilianoha chiesto la massima allerta. Nel venerdì didella partita, il tecnico bianconero presenta il match in. Su Calcionews24 l’evento in diretta e trascrive le dichiarazioni. PROSSIMO STEP DELLA ...