Conference League | CSKA-Roma 2-3 | Giallorossi agli ottavi anche grazie allo Zorya

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Laha vinto per 3-2 sul campo delSofia nel match valido per l’ultima giornata della fase a gironi di. Decidono una doppietta di Abraham (15? e 53?) e il gol di Borja Mayoral (34?). Per i bulgari, a segno Catakovic (75?) e Wildschut (93?). Isi qualificano così per glidi finale del torneo come primi del Gruppo C, complice il pareggio del Bodo/Glimt in Ucraina contro lo. La squadra di Mourinho ha praticamente dominato tutta la prima metà della gara, più i primi dieci minuti del secondo tempo per poi ricadere nella solita malsana abitudine di abbassare intensità e concentrazione, rischiando grosso nel finale. Per una volta però la fortuna ha arriso ai capitolini, che sono riusciti ad evitare uno ...