Concorso Regione Abruzzo, 40 operatori e specialisti del mercato del lavoro (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nuovo Concorso Regione Abruzzo per l’assunzione di un totale di 40 unità di personale di operatori e specialisti del mercato del lavoro a tempo pieno ed indeterminato. L’avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie concorsi n. 98 del 10 dicembre 2021. I posti disponibili sono suddivisi come segue per profilo professionale: n. 10 posti di categoria D, profilo professionale “Specialista del mercato del lavoro”, n. 30 posti di categoria C, profilo professionale “Operatore del mercato del lavoro”. Concorsi pubblici 2021: le ultime novità Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti richiesti per partecipare alla procedura concorsuale, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nuovoper l’assunzione di un totale di 40 unità di personale dideldela tempo pieno ed indeterminato. L’avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie concorsi n. 98 del 10 dicembre 2021. I posti disponibili sono suddivisi come segue per profilo professionale: n. 10 posti di categoria D, profilo professionale “Specialista deldel”, n. 30 posti di categoria C, profilo professionale “Operatore deldel”. Concorsi pubblici 2021: le ultime novità Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti richiesti per partecipare alla procedura concorsuale, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame ...

