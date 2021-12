Concorso Guardia di Finanza: ecco il bando per il reclutamento di 33 allievi Tecnici di Soccorso Alpino (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 26 novembre 2021 – 4^ Serie Speciale – è stato pubblicato il Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 33 allievi finanzieri del contingente ordinario – specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)” – anno 2021. Concorso Guardia di Finanza: chi può partecipare Possono partecipare al Concorso i cittadini italiani i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda: siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea; abbiano compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Per coloro che alla data del 6 luglio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 26 novembre 2021 – 4^ Serie Speciale – è stato pubblicato il, per titoli ed esami, per ildi 33finanzieri del contingente ordinario – specializzazione “Tecnico di(S.A.G.F.)” – anno 2021.di: chi può partecipare Possono partecipare ali cittadini italiani i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda: siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea; abbiano compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Per coloro che alla data del 6 luglio ...

CorriereCitta : Concorso Guardia di Finanza: ecco il bando per il reclutamento di 33 allievi Tecnici di Soccorso Alpino - ilmattinodisici : RT @ilmattinodisici: Guardia di finanza: concorso per arruolamento di 33 allievi nel Soccorso alpino: Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubb… - ilNotiziarioInd : Lavoro per i giovani: concorso per il soccorso alpino della Guardia di Finanza - ServiziAlLavoro : Concorso Guardia di Finanza: selezione per 33 tecnici di soccorso alpino - - savonanews : Guardia di Finanza: pubblicato il concorso per il reclutamento di 33 allievi finanzieri, specializzazione “Tecnico… -