Concorsi docenti, Bianchi: in un anno 100 mila assunzioni senza sanatorie, 40 mila entro la primavera (Di venerdì 10 dicembre 2021) "In un anno faremo 100.000 assunzioni, quindi stiamo già lavorando per rimettere in moto la macchina della scuola, dopo i tagli subiti a partire dal 2009". Così il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi durante un seminario online organizzato dal Dipartimento di Studi economici dell'Università di Udine L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 10 dicembre 2021) "In unfaremo 100.000, quindi stiamo già lavorando per rimettere in moto la macchina della scuola, dopo i tagli subiti a partire dal 2009". Così il ministro dell'Istruzione Patriziodurante un seminario online organizzato dal Dipartimento di Studi economici dell'Università di Udine L'articolo .

Advertising

ProDocente : Concorsi docenti, Bianchi: in un anno 100 mila assunzioni senza sanatorie, 40 mila entro la primavera - orizzontescuola : Concorsi docenti, Bianchi: in un anno 100 mila assunzioni senza sanatorie, 40 mila entro la primavera - Ticonsiglio : Concorsi scuola 2021 2022: bandi in uscita e selezioni in corso <p>Tutte le informazioni sui concorsi scuola 2021 e… - AscomC_ssetta : ??Certificazione Linguistica B2 C1 C2 ??Iscrizioni aperte ? Prenota adesso ?? Per info ?? 0934 1995095 ??351 9549993 ??… - Gilda21953339 : RT @Anna2Ary: Tolgono il posto a noi (di ruolo e vincitori di concorsi ordinari) per darlo a loro. Wow, che gaudio: suppongo che dovremmo e… -