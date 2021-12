Come sta Lozano dopo il Leicester: le condizioni dell’attaccante messicano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Continua a piovere sul bagnato in casa Napoli. Si tratta di un periodo davvero sfortunato quello che sta vivendo la squadra allenata da mister Luciano Spalletti. L’infermeria si sta riempendo e la situazione sta diventando sempre di più allarmante. Durante il match di ieri sera al Maradona, dove gli azzurri sotto un diluvio di pioggia e grandine sono riusciti a conquistare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League grazie alla vittoria per 3-2 sul Leicester, l’attaccante Hirving Lozano è inciampato sul terreno di gioco andando a scontrarsi rovinosamente con il volto su un avversario. Il messicano è rimasto a terra dolorante per almeno 5 minuti e sono intervenuti subito i soccorsi, che lo hanno portato via in barella. Il Napoli, dunque, perde anche Lozano per infortunio: i tempi di recupero ora sono da ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Continua a piovere sul bagnato in casa Napoli. Si tratta di un periodo davvero sfortunato quello che sta vivendo la squadra allenata da mister Luciano Spalletti. L’infermeria si sta riempendo e la situazione sta diventando sempre di più allarmante. Durante il match di ieri sera al Maradona, dove gli azzurri sotto un diluvio di pioggia e grandine sono riusciti a conquistare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League grazie alla vittoria per 3-2 sul, l’attaccante Hirvingè inciampato sul terreno di gioco andando a scontrarsi rovinosamente con il volto su un avversario. Ilè rimasto a terra dolorante per almeno 5 minuti e sono intervenuti subito i soccorsi, che lo hanno portato via in barella. Il Napoli, dunque, perde ancheper infortunio: i tempi di recupero ora sono da ...

Advertising

AlbertoBagnai : Sta finalmente saltando fuori chi siano i veri untori. I media tradizionali come al solito sono in ritardo di mesi… - RobertoBurioni : primi dati preliminari su protezione vaccino nei confronti di omicron. Il 99% di quelli che li sta commentando su T… - ilfoglio_it : Ci sono tanti modi per spacciare una fake news. Uno di questi è omettere parti fondamentali della storia che si sta… - Sweet_Danger_ : Aspettate Momento.. Taehyung sta bevendo il Whisky. Un Army ha detto com'era e lui gli ha risposto e come un Tonic… - fabel83 : RT @AStramezzi: Ottima notizia L’App Covid Healer è pronta! Ora sta agli store Apple e Android approvarla La adotteranno anche vari gruppi… -