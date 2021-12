Come sarebbe composto il Parlamento se si votasse oggi col Rosatellum (Di venerdì 10 dicembre 2021) Cosa accadrebbe se oggi si tenessero le elezioni politiche e si votasse col Rosatellum, tenendo conto della riduzione dei parlamentari, del conseguente ridisegno dei collegi e dell'abbassamento da 25 a 18 anni dell'età minima per votare per il Senato? YouTrend ha condotto, insieme a Cattaneo Zanetto & Co, 3 simulazioni, ognuna basata su un diverso schema di coalizioni tra le forze politiche. Dalla simulazione sono stati esclusi i seggi assegnati all'estero, pertanto ha riguardato 392 seggi su 400 alla Camera e 196 su 200 al Senato.Nello scenario A a sfidarsi sarebbero l'asse giallo-rosso, il blocco sovranista composto da Lega e FdI e un polo centrista composto da IV, Azione, +Europa, Forza Italia e Coraggio Italia. In questo caso nessuna coalizione otterrebbe la maggioranza assoluta ... Leggi su agi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Cosa accadrebbe sesi tenessero le elezioni politiche e sicol, tenendo conto della riduzione dei parlamentari, del conseguente ridisegno dei collegi e dell'abbassamento da 25 a 18 anni dell'età minima per votare per il Senato? YouTrend ha condotto, insieme a Cattaneo Zanetto & Co, 3 simulazioni, ognuna basata su un diverso schema di coalizioni tra le forze politiche. Dalla simulazione sono stati esclusi i seggi assegnati all'estero, pertanto ha riguardato 392 seggi su 400 alla Camera e 196 su 200 al Senato.Nello scenario A a sfidarsiro l'asse giallo-rosso, il blocco sovranistada Lega e FdI e un polo centristada IV, Azione, +Europa, Forza Italia e Coraggio Italia. In questo caso nessuna coalizione otterrebbe la maggioranza assoluta ...

Advertising

borghi_claudio : immaginate un mondo dove i media invece di raccontare ogni giorno la storia del no vax in ospedale o morto ci racco… - ilriformista : Quello che si sa, tramite l’avvocato di #Zaki, è che sarebbe stato torturato per almeno 17 ore consecutive con pugn… - borghi_claudio : @VperVitriol Ma guardi che io lo so perfettamente. Avevo anticipato quando sarebbe avvenuto il sorpasso perchè bast… - io_sono_sara : @Ljzocka Magari non sarebbe successo nulla e sono passata per una paranoica, ma io quel gelo non me lo scordo e nem… - Maghi_98 : RT @Iperborea_: Lina Wertmüller è stata una delle più grandi registe italiane, ma ci ha donato anche un capolavoro di canzone come “Mi sei… -