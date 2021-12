“Come diventare conduttore di mezzi pesanti di trasporto merci nell’ambito della catena logistica”. il progetto Mercurio dell’Usp Ragusa (Di venerdì 10 dicembre 2021) È stato firmato oggi dalla Dirigente dell’Ufficio IX U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale di Ragusa, Viviana Assenza, e dal Presidente di Sicindustria Ragusa, Leonardo Licitra - rispettivamente assistiti dalla Prof.ssa Daniela Longobardo e dal Dr. Gian Piero Saladino – l’Accordo di progetto che darà via alla realizzazione del progetto “Mercurio 4.0”, itinerario formativo offerto da Sicindustria Ragusa a venti studenti delle V classi superiori della Provincia di Ragusa, che intendono comprendere “Come diventare conduttore di mezzi pesanti di trasporto merci nell’ambito della catena ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 10 dicembre 2021) È stato firmato oggi dalla Dirigente dell’Ufficio IX U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale di, Viviana Assenza, e dal Presidente di Sicindustria, Leonardo Licitra - rispettivamente assistiti dalla Prof.ssa Daniela Longobardo e dal Dr. Gian Piero Saladino – l’Accordo diche darà via alla realizzazione del4.0”, itinerario formativo offerto da Sicindustriaa venti studenti delle V classi superioriProvincia di, che intendono comprendere “didi...

