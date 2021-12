Come appare il sole da vicino? Le incredibili foto di un fotografo statunitense (Di venerdì 10 dicembre 2021) Una nuova straordinaria immagine del sole con dettagli accuratissimi ha lasciato praticamente a bocca aperta gli appassionati di fotografia. L’autore di questo scatto è Andrew McCarthy, un astrofotografo che sostiene si tratti della “foto più nitida del sole” mai realizzata fino ad oggi. Un risultato possibile grazie alla combinazione di 150.000 immagini a strati che consentono di osservare con estrema accuratezza i dettagli della stella per eccellenza. LEGGI ANCHE => Quanto tempo stare al sole senza bruciarsi? Uno strumento innovativo ti dà la risposta Come ricorda anche il Mirror, il sole può essere molto difficile da fotografare a causa della sua luminosità e del calore che viene generato. I ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Una nuova straordinaria immagine delcon dettagli accuratissimi ha lasciato praticamente a bocca aperta gli appassionati digrafia. L’autore di questo scatto è Andrew McCarthy, un astrografo che sostiene si tratti della “più nitida del” mai realizzata fino ad oggi. Un risultato possibile grazie alla combinazione di 150.000 immagini a strati che consentono di osservare con estrema accuratezza i dettagli della stella per eccellenza. LEGGI ANCHE => Quanto tempo stare alsenza bruciarsi? Uno strumento innovativo ti dà la rispostaricorda anche il Mirror, ilpuò essere molto difficile dagrafare a causa della sua luminosità e del calore che viene generato. I ...

