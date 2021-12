Combustibili fossili, miliardi di euro per missioni militari a difesa dell’estrazione: la denuncia di Greenpeace (Di sabato 11 dicembre 2021) I Combustibili fossili muovono grandi interessi e questo è testimoniato dal livello di attenzione che i governi dedicano ai siti di estrazione e alle piattaforme petrolifere. Secondo il nuovo rapporto di Greenpeace, circa il 64% della spesa italiana per le missioni militari sarebbe destinato ad operazioni collegate alla difesa di fonti fossili, per un totale di 2,4 miliardi di euro negli ultimi quattro anni. I dati dell’associazione ambientalista si inseriscono nel dibattito sulla transizione ecologica e sui costi, anche indiretti, che gas e petrolio possono avere per il bilancio dello Stato. Le missioni militari italiane a difesa delle fonti fossili Lo studio ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 11 dicembre 2021) Imuovono grandi interessi e questo è testimoniato dal livello di attenzione che i governi dedicano ai siti di estrazione e alle piattaforme petrolifere. Secondo il nuovo rapporto di, circa il 64% della spesa italiana per lesarebbe destinato ad operazioni collegate alladi fonti, per un totale di 2,4dinegli ultimi quattro anni. I dati dell’associazione ambientalista si inseriscono nel dibattito sulla transizione ecologica e sui costi, anche indiretti, che gas e petrolio possono avere per il bilancio dello Stato. Leitaliane adelle fontiLo studio ...

