Coltivare le Orchidee in acqua | semplicissimo | saranno splendide!

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Lesono, probabilmente uno tra i fiori più belli che si possano trovare facilmente dai fioristi comuni. La loro eleganza arreda con estremo gusto ogni ambiente. Sono piante che amano gli ambienti umidi. Possiamo sfruttare questa caratteristica per renderle ancora più decorative, mettendo in mostra le loro radici, attraverso la coltura idroponica. Cos’è la coltura idroponica Con questo termine si indica la coltivazione delle piante senza l’utilizzo del terreno. Quindi con le radici completamente immerse nell’. Con i dovuti accorgimenti, molte piante possono essere coltivate in questo modo. L’orchidea è una di queste. Quali contenitori scegliere per la coltura idroponica delleSe scegliamo questo tipo di coltivazione perché ci piace l’idea di mettere in mostra le radici della pianta è chiaro che il contenitore ...