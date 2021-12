Colore Pantone 2022: Very Peri (blu profondo tendente al viola) è il colore dell’anno (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il nuovo anno si tingerà di una nuova sfumatura: il Very Peri è il nuovo colore Pantone 2022 e, come sempre, sarà la tendenza non solo da indossare ma con la quale arredare casa e truccarsi. Il Very Peri si propone di dare un nuovo impulso alle esistenze invitando tutti ad aprirsi a nuove possibilità e a riscrivere il cammino. Curiosità, spensieratezza, sicurezza e creatività, il colore Pantone 2022 Very Peri è la sintesi perfetta non solo della nostra cultura globale ma anche una risposta al desiderio di cambiamento insito in ognuno. Osare è la parola d’ordine, cambiare è il leitmotiv, creare ed esprimere la fantasia è il mantra da seguire: questo il ... Leggi su diredonna (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il nuovo anno si tingerà di una nuova sfumatura: ilè il nuovoe, come sempre, sarà la tendenza non solo da indossare ma con la quale arredare casa e truccarsi. Ilsi propone di dare un nuovo impulso alle esistenze invitando tutti ad aprirsi a nuove possibilità e a riscrivere il cammino. Curiosità, spensieratezza, sicurezza e creatività, ilè la sintesi perfetta non solo della nostra cultura globale ma anche una risposta al desiderio di cambiamento insito in ognuno. Osare è la parola d’ordine, cambiare è il leitmotiv, creare ed esprimere la fantasia è il mantra da seguire: questo il ...

