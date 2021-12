Colleferro | arrestato per droga lo zio dei fratelli Bianchi

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Era già agli arresti domiciliari Vito, zio deiMarco e Gabriele. I reati sono relativi allo spaccio e il trasferimento dai domiciliari al carcere è dovuto a un cumulo di reati. Al momento è nella Camera di Sicurezza, in attesa di essere portato in carcere. Lo zio deiin manette E’ accaduto ieri alle 13.30: la Stazione di Artena, che fa parte dei Carabinieri della compagnia di, diretta dal Capitano Vittorio De Lisa, ha dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Tribunale di Velletri. Vito, lo zio di Marco e Gabriele(attualmente sotto processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duante) dovrà scontare 5 anni di carcere e pagare una multa di 20mila euro. L’uomo era già agli arresti domiciliari ma è stato dato ordine di trasferimento in ...

