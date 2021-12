Clizia Incorvaia prossima al parto. Paolo Ciavarro: “Non so se assisterò” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Paolo Ciavarro rivela: “Non so se Clizia Incorvaia mi vuole durante il parto” Innamorati, felici ed entusiasti per l’imminente nascita del loro primo figlio, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno rilasciato una lunga intervista a Gente in cui hanno raccontato la loro vita di coppia, l’attesa per la nascita, come procede la gravidanza ed il possibile nome del piccolo. Paolo Ciavarro, tuttavia, ha rivelato di non sapere ancora se assisterà alla nascita o meno. “Clizia non ha ancora deciso se mi vorrà o meno. È un momento molto intimo per una donna, preferisco che sia lei ha scegliere. Finora l’ho accompagnata ad ogni visita, ecografia e controllo.” ha rivelato ... Leggi su cityroma (Di venerdì 10 dicembre 2021)rivela: “Non so semi vuole durante il” Innamorati, felici ed entusiasti per l’imminente nascita del loro primo figlio,hanno rilasciato una lunga intervista a Gente in cui hanno raccontato la loro vita di coppia, l’attesa per la nascita, come procede la gravidanza ed il possibile nome del piccolo., tuttavia, ha rivelato di non sapere ancora se assisterà alla nascita o meno. “non ha ancora deciso se mi vorrà o meno. È un momento molto intimo per una donna, preferisco che sia lei ha scegliere. Finora l’ho accompagnata ad ogni visita, ecografia e controllo.” ha rivelato ...

