Claudio Cesaris | chi è l’uomo sospettato per l’omicidio di Dario Angeletti a Tarquinia

Si chiamafermato perdi. È un tecnico di laboratorio che aveva lavorato in passato per l'università di Pavia presso il laboratorio di eco-etologia dei vertebrati del dipartimento di scienze della terra e dell'ambiente. E dietro, secondo la ricostruzione degli inquirenti, ci sarebbero motivi di gelosia.aveva infatti un rapporto pregresso con una donna con la qualeaveva stretto amicizia negli ultimi mesi. Lei era andata a lavorare da poco all'università della Tuscia. E per leisi era trasferito nel Lazio. Braccandola e perseguitandola fino alla denuncia per stalking. Che però non lo avrebbe fermato.

Si chiamal'uomo fermato per l'omicidio di Dario Angeletti. È un tecnico di laboratorio che aveva lavorato in passato per l'università di Pavia presso il laboratorio di eco - etologia dei ...Roma. Ucciso per gelosia. Fermato il presunto assassino,, 68 anni, tecnico dell'Università di Pavia in pensione. La vittima, Dario Angeletti, docente in Ecologia e Biologia Marina dell'Università della Tuscia, avrebbe avuto una relazione con ...