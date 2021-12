Claudia Gerini dice addio alla nonna Emilia con un post su Instagram (Di venerdì 10 dicembre 2021) È un momento difficile per Claudia Gerini, addolorata per la morte di una persona che è stata fondamentale nella sua vita: la nonna Emilia. L’attrice ha infatti pubblicato sui social un post in suo onore, dedicandole delle dolci parole: “nonna Emilia, sei volata in cielo e lasci amore e ricordi meravigliosi. Fa’ buon viaggio, sei e sarai sempre con me. Ti voglio ricordare con delle foto dolci e spiritose, come eri tu. Una con i tuoi amati occhiali neri”. È così che introduce gli scatti, immagini che la raffigurano insieme a lei e che ha voluto condividere con i follower. Sono tante le parole di conforto che ha ricevuto fra i commenti, tra cui quelle di Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, nonché ex compagno di Claudia e padre di sua figlia ... Leggi su diredonna (Di venerdì 10 dicembre 2021) È un momento difficile per, addolorata per la morte di una persona che è stata fondamentale nella sua vita: la. L’attrice ha infatti pubblicato sui social unin suo onore, dedicandole delle dolci parole: “, sei volata in cielo e lasci amore e ricordi meravigliosi. Fa’ buon viaggio, sei e sarai sempre con me. Ti voglio ricordare con delle foto dolci e spiritose, come eri tu. Una con i tuoi amati occhiali neri”. È così che introduce gli scatti, immagini che la raffigurano insieme a lei e che ha voluto condividere con i follower. Sono tante le parole di conforto che ha ricevuto fra i commenti, tra cui quelle di Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, nonché ex compagno die padre di sua figlia ...

