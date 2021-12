Classifica Coppa del Mondo snowboardcross femminile 2022 | Bankes nuova leader | quinta Michela Moioli

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ladeldiprosegue questo weekend a Montafon, in Austria, per la seconda tappa della stagione. Charlottesi è imposta nella seconda competizione dell’inverno, portandosi al comando dellagenerale a quota 180 punti. La ceca Eva Samkova, dopo il quinto posto odierno, perde così il pettorale giallo e adesso deve inseguire a -35 dalla vetta.l’azzurraa -94. LAAGGIORNATA: 1) Charlotte(GBR) 180 2) Eva Samkova (CZE) 145 3) Belle Brockhoff (AUS) 120 4) Chloe Trespeuch (FRA) 1055)(ITA) 86 6) Stacy Gaskill (USA) 68 7) Meryeta Odine (CAN) 648) Sofia Belingheri (ITA) 55 9) ...

Cinque punti che riportano i rossoneri nel gruppone di metà, ad appena tre lunghezze ... speriamo siano un po' stanchi dal turno infrasettimanale dima hanno un bell'organico. Credo ...Ora ci sarà una prima rivincita e, visto l'ottimo andamento dell'Under19 prima in, Monesi ne approfitterà per testare i ragazzi della cantera biancorossa. "Laci offre questa ...La Coppa del Mondo di snowboardcross 2022 prosegue questo weekend a Montafon, in Austria, per la seconda tappa della stagione. Charlotte Bankes si è imposta nella seconda competizione dell'inverno, po ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.27 Con la vittoria di oggi Haemmerle sale a quota 200 punti nella classifica di specialità. Dietro di lui lo statunitense Baumgartner con 140 punti e Omar ...