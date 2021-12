Classi al gelo e niente lezioni | gli studenti protestano | “Questo accade perché la scuola è sottofinanziata”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Non si tratta certo di una vera novità ma in epoca covid e nella giornata dello sciopero generale dellala protesta deglinon passa inosservata. Anzi, in una giornata come questa si è sommata al grido di tutta lache ha deciso di scendere in piazza. L'articolo .

ANSA Nuova Europa

Oggi in numerose città d'Italia, tra cui Genova, Milano e Napoli gli studenti non hanno potuto svolgere le lezioni normalmente a causa della temperatura troppo bassa, che in alcune scuole è scesa sotto i livelli accettabili a causa dell'impianto di riscaldamento fuori uso. Problemi di infiltrazioni d'acqua alla Casa della Musica di Gioia Tauro. Il sindaco Alessio promette interventi tempestivi.