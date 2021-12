Civitavecchia, segregata e violentata in casa per tre giorni. Arrestato il compagno 39enne: le sfregava il peperoncino sugli occhi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Una 36enne è stata segregata in casa dal compagno e sottoposta a violenze sessuali. È riuscita a scappare dopo alcuni giorni e e a chiedere aiuto in un negozio. Il tutto è successo a Civitavecchia, vicino Roma. L’uomo, un 39enne del posto già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato Arrestato dai carabinieri in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari e richiesta dalla procura. Dovrà ora rispondere di sequestro di persona, lesioni personali continuate e pluriaggravate e violenza sessuale. A quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima è stata legata al letto, picchiata e ferita con un coltello da cucina alle braccia. È stata inoltre sottoposta allo sfregamento di un peperoncino piccante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Una 36enne è stataindale sottoposta a violenze sessuali. È riuscita a scappare dopo alcunie e a chiedere aiuto in un negozio. Il tutto è successo a, vicino Roma. L’uomo, undel posto già conosciuto dalle forze dell’ordine, è statodai carabinieri in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari e richiesta dalla procura. Dovrà ora rispondere di sequestro di persona, lesioni personali continuate e pluriaggravate e violenza sessuale. A quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima è stata legata al letto, picchiata e ferita con un coltello da cucina alle braccia. È stata inoltre sottoposta allo sfregamento di unpiccante ...

