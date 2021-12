Civitanova-Trento oggi: orario, canale tv, programma, streaming semifinale Mondiale per club volley 2021 (Di venerdì 10 dicembre 2021) oggi venerdì 11 dicembre (ore 21.00) si giocherà Civitanova-Trento, semifinale del Mondiale per club 2021 di volley maschile. A Betim (Brasile) andrà in scena il derby italiano che mette in palio un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata. La Lube si presenta all’appuntamento da imbattuta dopo aver travolto con un doppio 3-0 gli argentini dell’UPCN San Juan e i brasiliani del Funvic Taubaté. I dolomitici, invece, dopo l’esordio positivo con gli iraniani del Sirjan Foolad sono crollati nettamente al cospetto dei brasiliani del Sada Cruzeiro e hanno così concluso il proprio girone al secondo posto, dando vita all’incrocio tra le formazioni del Bel Paese prima della Finale. I cucinieri, che hanno riabbracciato Ivan Zaytsev dopo l’operazione, ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021)venerdì 11 dicembre (ore 21.00) si giocheràdelperdimaschile. A Betim (Brasile) andrà in scena il derby italiano che mette in palio un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata. La Lube si presenta all’appuntamento da imbattuta dopo aver travolto con un doppio 3-0 gli argentini dell’UPCN San Juan e i brasiliani del Funvic Taubaté. I dolomitici, invece, dopo l’esordio positivo con gli iraniani del Sirjan Foolad sono crollati nettamente al cospetto dei brasiliani del Sada Cruzeiro e hanno così concluso il proprio girone al secondo posto, dando vita all’incrocio tra le formazioni del Bel Paese prima della Finale. I cucinieri, che hanno riabbracciato Ivan Zaytsev dopo l’operazione, ...

