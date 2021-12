Cirino Pomicino | La ressa nel Misto è il prodotto del nulla della politica di oggi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 10 dicembre 2021) “Tra i gruppi parlamentari c’è un sistema di vasi comunicanti, e la morfologia delrisponde alla qualità maggiore o minore dell’offerta. Nella Prima Repubblica era esiguo perché c’erano culture politiche, democrazia interna nei partiti e leadership contendibili. Adesso non c’è, e questi numeri sono ildel”. Paolo, ex ministro democristiano dei governi Andreotti e De Mita, non si stupiscelievitazione dell’esercito dei senza casacca. Né del fatto che buona parte siano ex grillini: “Lasi vendica di chi la offende. Hanno impoverito il sistema parlamentare”. Quanto alle norme anti-voltagabbana che vorrebbe il Pd: “Sono un modo surrettizio per inserire il vincolo di ...